30-Jährige erstochen 41-Jähriger tötete laut Polizei seine Frau in Piesendorf

Die Frau wurde in ihrem Wohnhaus tot aufgefunden Foto: APA

E in 41-Jähriger hat laut Polizei die Tötung seiner in Trennung lebenden Frau in Piesendorf gestanden. Sie war am Freitag tot aufgefunden worden, am Tag danach stellte sich der Mann. Gegen ihn hatte aufgrund früherer Übergriffe auf die Mutter zweier minderjähriger Kinder eine einstweilige Verfügung bestanden. Nach Abschluss der Erstermittlungen und der mehrstündigen Einvernahme, die am Samstagabend begonnen hatte, wurde er in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.