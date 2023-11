Flüchtlinge 500 Migranten vor Kanarischen Inseln aus Seenot gerettet

Flücjhtlimngsboot vor El Hierro (Kanarischen Inseln) Foto: APA/Reuters

S panische Sicherheitskräfte haben am Samstag über 500 Migranten aus Seenot vor der kanarischen Insel El Hierro gerettet. Die Menschen seien in vier Booten unterwegs gewesen, teilte die Küstenwache mit. In den Booten seien auch zwei Leichen gewesen. Zwei der Geretteten sind nach Angaben der Guardia Civil in einem Krankenhaus gestorben. Die Zahl der Ankünfte ist seit September wegen milderen Wetters und ruhigerer See sprunghaft angestiegen.