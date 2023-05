53-Jähriger in Regionalzug krankenhausreif geprügelt

Nach Angaben der Polizei folgte das Duo dem 53-Jährigen in den Zug, sobald dieser kurz vor 7.00 Uhr angekommen war. Zunächst bedrohten die jungen Männer den 53-Jährigen weiter verbal, bei der Einfahrt der Bahn in den Bahnhof Hohenems wurde der 18-Jährige jedoch gewalttätig. Er schlug dem Fahrgast mit der Faust mehrere Male ins Gesicht. In weiterer Folge erschien der 61-jährige Lokführer, der die beiden Männer aus dem Zug verweisen wollte, doch auch er erhielt einen Faustschlag ins Gesicht.

Einem weiteren 53-jährigen Mann gelang es, den 18-Jährigen festzuhalten, woraufhin der 17-Jährige seinem Begleiter zu Hilfe kommen wollte. Allerdings schaffte es der verprügelte, blutüberströmte 53-Jährige, den 17-Jährigen zu Boden zu bringen. Daher trat der 18-Jährige, der mittlerweile losgelassen worden war, dem Fahrgast mit dem Fuß gegen den Kopf. Die einschreitende Polizei konnte die Auseinandersetzung rasch beenden.

Der 53-Jährige erlitt Brüche in der Augenhöhle, mehrere Platzwunden, starke Prellungen und Abschürfungen am Kopf. Der Lokführer musste eine Platzwunde an der Oberlippe hinnehmen. Der 18-Jährige und sein jüngerer Begleiter blieben unverletzt, sie wiesen knapp 1,8 Promille bzw. 1 Promille Blutalkoholgehalt auf. Anzeigen folgen.