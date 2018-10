Zu den ausverkauften Veranstaltungen gehören etwa internationale Werke wie Giorgos Lanthimos' "The Favourite" oder Damien Chazelles "First Man" im Gartenbaukino, aber mit Markus Schleinzers "Angelo" und Sudabeh Mortezais "Joy" auch heimische Produktionen. Die Viennale eröffnet am Donnerstagabend mit der traditionellen Gala im Gartenbaukino, wo Alice Rohrwachers Cannes-prämierter "Lazzaro felice" als Eröffnungsfilm gezeigt wird. Bis zum 8. November sind dann rund 270 verschiedene Filmwerke zu sehen.