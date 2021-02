Rund 70.000 Arbeiter sind unterdessen damit beschäftigt, die Schneemassen von den Straßen von Europas größter Metropole zu räumen. Laut Moskaus stellvertretendem Bürgermeister Pjotr Birjukow sind dafür fünf Tage eingeplant. Birjukow versprach außerdem, an Moskaus Autobahnring Verpflegungsstände für Autofahrer einzurichten, die aufgrund des Wetters im Stau feststecken. An den drei Flughäfen der Stadt waren am Sonntag mehr als 80 Flüge verspätet und einzelne gestrichen.

Unter der Schneelast sackten laut Katastrophenschutz mehrere Gebäudedächer ein. Zwei Menschen starben.