Unfälle 61-Jähriger starb bei Skiunfall in St. Johann

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Ein 61-Jähriger verunglückte auf der Piste Foto: APA

A m späten Samstagvormittag ist ein 61-jähriger Steirer im Skigebiet von St. Johann Alpendorf tödlich verunglückt. Kurz vor der Talstation der Strassalmbahn stieß der Pensionist mit einem 13-jährigen Franzosen zusammen. Trotz sofortiger Ersthilfe verstarb der 61-Jährige noch an der Unfallstelle. Der 13-Jährige wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Tauernklinikum Zell am See gebracht.