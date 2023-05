Unfälle 65-Jähriger stürzte in Tiroler Kletterhalle in den Tod

Für den abgestürzten Kletterer kam jede Hilfe zu spät. Foto: APA/THEMENBILD

E in 65-jähriger Kletterer ist am Sonntagabend in einer Kletterhalle in Kundl (Bez. Kufstein) in den Tod gestürzt. Ersten Erkenntnissen zufolge stieg der Mann in verschiedene Routen ein, gegen 18.40 Uhr erfolgte der tödliche Absturz. Mitglieder des Alpenvereins, die sich in der Kantine aufhielten, hörten einen lauten Knall und fanden den 65-Jährigen leblos auf dem Boden liegend. Laut Polizei trug der Mann zwar einen Klettergurt, hatte jedoch keine Selbstsicherung angebracht.