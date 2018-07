Tödlicher Hängegleiterunfall in Tirol .

Ein 65-jähriger Österreicher ist am Samstagnachmittag in Tirol mit seinem Hängegleiter tödlich verunglückt. Er war laut Polizei gegen 13.45 Uhr vom Startplatz am Thurntaler in Sillian zu einem Flug mit Ziel Landeplatz Heinfels gestartet. Der erfahrene Pilot überflog einen Bergrücken in südliche Richtung und kam dabei in Turbulenzen. In Folge kippte der Hängegleiter nach vorne.