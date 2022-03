Ehepaar tot gefunden 68-Jähriger tötete in Wien-Hietzing Frau und sich selbst

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Die Polizei fand in einer Wohnung ein totes Ehepaar. Foto: APA/THEMENBILD

In einer Wohnung in Wien-Hietzing hat ein 68-Jähriger seine 20 Jahre jüngere Ehefrau und sich selbst getötet. Das Paar wurde am Dienstagabend tot aufgefunden, berichtete die Polizei am Mittwoch. Beide wiesen Stich- bzw. Schnittverletzungen auf, das Tatmesser wurde bei der Leiche des Mannes sichergestellt, erläuterte Polizeisprecher Markus Dittrich. Motiv sollen psychische Probleme des 68-Jährigen gewesen sein. Auch seine wirtschaftlichen Sorgen hätten die Beziehung belastet.