Filmfestival San Sebastian feierlich eröffnet

In dem Streifen, der auf dem Roman "Wie lebst Du?" des Japaners Genzaburō Yoshino aus 1937 basiert, geht es um den Buben Mahito Maki. Nachdem Mahitos Mutter durch einen Luftangriff im Zweiten Weltkrieg ums Leben kommt, zieht der Vater mit ihm aufs Land. Dort stößt er bald auf einen geheimnisvollen Turm, in dem ein sprechender Reiher in eine magische Welt voller Abenteuer führt.

Es geht um die japanische Gesellschaft, um Ökologie, Natur, Mythen, das grausame Gesicht des Kriegs und um ein Selbstporträt. Themen, die Miyazaki mit gewaltigen und gleichzeitig sensiblen Bildern betrachtet. Für viele Kritiker ist es eines der besten Werke Miyazakis, der unter anderem mit Filmen wie "Chihiros Reise ins Zauberland" oder "Mein Nachbar Totoro" Weltruhm im Zeichentrickkino erlangte und das Genre erst zu dem machte, was es heute ist.

Für "Chihiros" erhielt er 2003 einen Oscar. 2015 wurde Miyazaki auch mit dem Ehrenoscar für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Es war das letzte Mal, dass er Japan verließ. So nahm er auch am Freitagabend an der Eröffnungsgala in San Sebastian nur per Videozuschaltung aus Tokio teil, um den Festivalehrenpreis für seine Filmkarriere entgegenzunehmen.

Auf der Eröffnungsgala wurde aber nicht nur der japanische Animationsmeister gefeiert. Die Tragikomödie "Fallende Blätter", eine berührende Liebesgeschichte über zwei einsame Underdogs des finnischen Regisseurs Aki Kaurismäki, wurde in San Sebastian vom internationalen Filmkritikerverband FIPRESCI zum "besten Film des Jahres" gekürt.

Nun beginnt in der nordspanischen Küstenstadt unter dem Juryvorsitz der französischen Regisseurin Claire Denis mit insgesamt 16 Wettbewerbsfilmen das Rennen um die "Goldene Muschel". San Sebastian gehört zu den weltweit wichtigsten Filmfestivals neben Cannes, Venedig und Berlin.

In der Nebensparte "Perlen" von anderen Festivals, in der um den begehrten Publikumspreis gekämpft wird, zeichnete sich am ersten Festivaltag bereits ein aussichtsreicher Anwärter ab. Der spanische Hollywoodregisseur Juan Antonio Bayona ("The Impossible", "Jurassic World") geht mit seiner Anfang September in Venedig gefeierten jüngsten Produktion "Die Schneegesellschaft" ins Rennen. Der dramatische, hochemotionale Survival-Thriller, der die wahre Geschichte eines Flugzeugabsturzes in den chilenischen Anden 1972 nacherzählt, wurde Mitte der Woche auch von Spanien ins Rennen um den Auslandsoscar ins Rennen geschickt.

