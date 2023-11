Verkehrsinfo 72 Prozent der Pkw in Tempo-30-Zonen zu schnell unterwegs

KFV möchte Tempo-30-Zonen im ganzen Ortsgebiet Foto: APA/THEMENBILD

N eben den offiziellen Geschwindigkeitsmessungen durch die Polizei prüft auch das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV), ob die Tempolimits eingehalten werden. 23 Millionen derartige Messungen mittels Seitenradargeräten sind es pro Jahr, hieß am Dienstag in einer Aussendung. Dabei wurde festgestellt, dass 72 Prozent der Pkw in Tempo-30-Zonen zu schnell fahren. Jedoch tritt das Kuratorium für eine Tempo-30-Regelung im Ortsgebiet ein, 50 km/h solle nur noch Ausnahme sein.