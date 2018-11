Greenpeace kritisiert Textilbranche .

Kurz vor dem ersten Weihnachtseinkaufssamstag hat Greenpeace am Dienstag die Summe an Wegwerfsackerl aus Plastik in der Bekleidungsbranche kritisiert. Laut Berechnungen der NGO wandern in Österreich rund 80 Millionen Sackerl pro Jahr über den Ladentisch. Teilweise sogar kostenfrei. Im Vergleich zum Lebensmitteleinzelhandel seien hier noch kaum Gegenmaßnahmen getroffen worden.