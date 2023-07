Das Boot fanden die Einsatzkräfte umgedreht im Wasser, der Mast steckte am Seegrund fest. Eine Zeugin des Segelunfalles will noch beobachtet haben, dass der 82-Jährige in Richtung Ufer schwamm. Daher suchten Feuerwehrleute zuerst mit Drohne und ein Polizeihubschrauber aus Salzburg das mit Schilf bedeckte Land ab. Die 19 eingesetzten Taucher fanden den Vermissten aus der Stadt Salzburg am späten Abend nur noch tot am Seegrund unweit des Bootes.