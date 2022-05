Politik 94,4 Prozent für Wiener SPÖ-Chef Ludwig

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Ludwig stellt sich der Wiederwahl Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

D er Landesparteivorsitzende der Wiener SPÖ, Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), ist am Samstag mit 94,4 Prozent wiedergewählt worden. Insgesamt haben sich 875 Delegierte in der Messe Wien an der Abstimmung beteiligt. Ludwig ist seit 2018 Chef der Wiener Roten.