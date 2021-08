Stelzer bekräftigte, dass man in Oberösterreich nicht daran denkt, eine Impfpflicht für bestimmte Berufe - wie in Niederösterreich - einzuführen. Wenn, dann müsse das eine Bundesentscheidung sein, "das liegt im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsministers", mit Länderlösungen mache man da "ohnehin keine großen Sprünge".

Die Kostenpflicht für Corona-Tests sei "auch eine wirtschaftliche Frage". In einem Flächenbundesland wie Oberösterreich brauche man eine "unglaubliche Anzahl an Test-Stationen". Wenn nach den Sommerferien der Schulbetrieb wieder startet, werde man entscheiden müssen wie man weitermacht, sagte Stelzer.

Aus Oberösterreich kam bereits Mitte Juli der Ruf nach einer Kostenpflicht für Corona-Tests. Ärztekammer-Präsident Peter Niedermoser stellte damals fest, dass sich mittlerweile jeder kostenlos mit dem Vakzin seiner Wahl impfen lassen könne. "Am Ende darf es nicht so sein, dass die Gesellschaft für den Impfunwillen Einzelner aufkommen muss", merkte er an.