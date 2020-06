Europa-Quali für WM 2022 in zehn Gruppen .

Die europäische Qualifikation zur Fußball-WM 2022 in Katar beginnt mit zehn Gruppen im November 2021. Gespielt wird in fünf Gruppen mit je fünf Nationen sowie fünf mit je sechs Teilnehmern. Das teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag mit. Die zehn Gruppensieger sind direkt für die Endrunde vom 21. November bis zum 18. Dezember qualifiziert.