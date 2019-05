Das Abkommen beginne Montagfrüh, sagte ein palästinensischer Vertreter. Eine Fernsehstation der Hamas bestätigte die Übereinkunft. Von israelischer Seite gab es allerdings keine offizielle Bestätigung für die Waffenruhe.

Die im Gazastreifen herrschende Hamas signalisierte am Sonntagabend bereits Bereitschaft zu einer neuen Waffenruhe. Eine Feuerpause sei möglich, wenn sich Israel ebenfalls daran halte, verkündete der Chef der islamistischen Bewegung, Ismail Haniyeh. Kurz darauf richtete US-Präsident Donald Trump eine Warnung an die Palästinenser im Gazastreifen - und sicherte dem Verbündeten Israel die volle Unterstützung seines Landes zu.

Israels Armee hob daraufhin am Montag alle Einschränkungen für die israelische Bevölkerung im Grenzgebiet wieder auf. Man kehre zur Routine zurück, teilte das Militär mit. Die meisten von rund 200.000 Kindern und Jugendlichen in dem betroffenen Gebiet sollten wieder zur Schule gehen.

Der schwerste Gewaltausbruch seit dem Gaza-Krieg vor fünf Jahren kostete seit dem Wochenende mehr als zwei Dutzend Menschen das Leben. Mindestens vier Israelis wurden am Sonntag bei massiven Raketenangriffen aus Gaza getötet und mehr als hundert verletzt, wie israelische Medien berichteten. Angriffe der israelischen Armee töteten nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza am Sonntag mindestens 17 Palästinenser - zusätzlich zu den sechs Todesopfern vom Vortag. Rund 150 Palästinenser seien verletzt worden.

Militante Palästinenser hatten nach israelischen Armeeangaben seit Samstag rund 700 Raketen auf Israel abgefeuert. Israels Luftwaffe attackierte in Gegenangriffen rund 350 Ziele in dem Küstenstreifen. Die neue Eskalation kam nur gut eine Woche vor dem internationalen Gesangswettbewerb Eurovision Song Contest (ESC) in Tel Aviv.