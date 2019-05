Niki Lauda wird am Mittwoch feierlich verabschiedet .

Am Mittwoch wird Wien ganz im Zeichen der Trauerfeier für einen der berühmtesten Sportler stehen: Niki Lauda wird im Stephansdom feierlich verabschiedet. Der Sarg der Motorsport-Legende aus Wien wird von 8.00 bis 12.00 Uhr im Dom öffentlich aufgebahrt, um 13.00 Uhr folgt ein Requiem. Lauda war am 20. Mai mit 70 Jahren in Zürich verstorben.