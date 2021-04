Papst macht Kranken und Senioren Mut .

Der Papst hat beim Gebet am Ostermontag Kranken und Senioren Mut gemacht. "Kranken und Menschen in Seniorenheimen sende ich Worte der Ermutigung und der Dankbarkeit für ihr Zeugnis. Ich bin ihnen nahe", sagte der Papst beim "Regina Coeli"-Gebet in der Bibliothek des Apostolischen Palastes. Es war das zweite Mal nach 2020, dass das Kirchenoberhaupt die Auferstehungsfeiern im Vatikan mit starken Corona-Einschränkungen begehen musste.