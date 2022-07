Abwanderungswillig Ronaldo bekräftigt Wechselwunsch bei Man United

Cristiano Ronaldo will weg von ManU und rein in die Champions League Foto: APA/dpa

D er fünffache Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat einem Medienbericht zufolge bekräftigt, den englischen Spitzenclub Manchester United in diesem Sommer verlassen zu wollen. Die britische "Times" berief sich am Mittwoch auf Gespräche am Dienstag auf dem Trainingsgelände des Clubs. In diesen habe der portugiesische Starspieler deutlich gemacht, zu einem Verein wechseln zu wollen, der in der kommenden Saison in der Champions League spielt.