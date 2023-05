AC Milan kassiert auch in Liga Dämpfer - 0:2 bei Spezia

Dadurch gelang Inter der Sprung auf Rang drei, punktgleich hinter Juventus Turin. Die "Alte Dame" tritt erst am Sonntag gegen Cremonese an. Einen Zähler dahinter ist Lazio Rom Vierter. Platz vier ist enorm wichtig, da die Top-Vier-Teams einen Champions-League-Startplatz sicher haben. Milan fehlen darauf nach dem Ende einer sieben Partien andauernden ungeschlagenen Serie in der Liga vier Punkte. Keine gute Ausgangsposition, da nur noch drei Partien auf dem Programm stehen.

Przemyslaw Wisniewski (75.) und Salvatore Esposito (85.) sorgten spät für die Überraschung. Spezia verbesserte sich vorerst punktgleich vor den 18. Verona auf Position 17 und befindet sich damit aktuell auf dem ersten Nichtabstiegsplatz.

Inter fuhr den siebenten Pflichtspielsieg auch dank eines Doppelpack des diesmal in der Startelf aufgebotenen Romelu Lukaku (41., 89.) ein. Der belgische Teamstürmer machte sich damit an seinem 30. Geburtstag selbst das schönste Geschenk. Neben einem Ruan-Eigentor (56.) trug sich auch Lautaro Martinez (58.) in die Schützenliste ein. Sassuolo hatte durch Matheus Henrique (63.) und Davide Frattesi (77.) beinahe zwischenzeitlich ein 0:3 wettgemacht.