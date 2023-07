Aus Prügel-Video bekannte Wienerin wieder vor dem Kadi

Vor sieben Jahren hatte die nunmehr junge Frau vor einem Einkaufszentrum in Wien-Donaustadt mit mehreren Bekannten ein 15 Jahre altes Mädchen verprügelt, gedemütigt und beschimpft. Das Opfer erlitt unter anderem einen Kieferbruch. Die Aggressoren filmten die Tat, das Video verbreitete sich auf Facebook und wurde mehr als 4,5 Millionen mal angesehen und Zehntausende Male geteilt. Seither fasste die damals 16 Jahre alte Gewalttäterin drei Vorstrafen aus, zuletzt bekam sie 18 Monate teilbedingt.

Nun ging es vor allem um einen schweren Raub an einem 17-Jährigen. Der Bursch war am 17. April 2022 - der Nacht auf den Ostersonntag - am Nachhauseweg, als ihm beim Aussteigen aus dem Nachtbus drei Personen folgten: ein junger Mann und zwei vollverschleierte Frauen. Der Mann bat den 17-Jährigen zunächst um Feuer und dann um Geld, als er beides nicht erhielt, kassierte er einen Faustschlag ins Gesicht, der einen verschobenen Nasenbeinbruch zur Folge hatte. Die mitbeteiligten Frauen nahmen ihm das Handy ab bzw. durchwühlten seinen Rucksack.

Dank eines Videos aus den Überwachungskameras der Wiener Linien konnte der männliche Tatverdächtige ausgeforscht werden - es handelte sich dabei um den damaligen Freund der nunmehr Angeklagten, der in einem separaten Verfahren für den Raub sowie zahlreiche weitere Straftaten bereits rechtskräftig abgeurteilt wurde. Als Zeuge belastete der 23-Jährige jetzt seine Ex-Freundin, mit der er seinen Angaben zufolge nach wie vor nach islamischem Recht verheiratet ist: "Aber das gilt nicht, wir haben uns getrennt." Eine der beiden Vollverschleierten sei "hundertprozentig eindeutig" die Angeklagte, die andere eine Freundin der 22-Jährigen, von der er nur den Vornamen kenne.

Die 22-Jährige stellte das in Abrede: "Ich war da nicht dabei." Und keck meinte sie in Richtung des Schöffensenats (Vorsitz: Stefan Erdei): "Wie wollen Sie erkennen, wer die da auf den Bildern sind? Da sieht man ja nicht mal die Augen."

Die beiden anderen Anklagepunkte beziehen sich auf eine angebliche Falschaussage der 22-Jährige im Verfahren gegen ihren Ex-Freund, in dem sie als Zeugin die Unwahrheit gesagt haben soll, und einen am 17. Juni 2022 verprügelten jungen Afghanen. Dieser soll von einer Gruppe - darunter auch die 22-Jährige - angestänkert worden sein und 30 Faustschläge bekommen haben. "Der wurde ordentlich zugerichtet. Er hatte viele Wunden, wurde aber glücklicherweise nicht schwer verletzt", sagte die Staatsanwältin.

Mit der Urteilsverkündung dürfte nicht vor 14.30 Uhr zu rechnen sein.