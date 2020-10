In Werfen (Pongau) hat sich in der Nacht auf Sonntag ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Wie die Polizei berichtete, war ein 57-jähriger Mann aus dem Burgenland entlang der ÖBB-Strecke mit Wartungs- und Sicherheitsaufgaben an Signalanlagen betraut.

Im Zuge des Wartungsgangs brach der Arbeiter auf einer Eisenbahnbrücke durch die dort beplankten Holzbalken und stürzte rund acht Meter in die Tiefe. Er erlitt durch den Aufprall tödliche Verletzungen.

Zur Ermittlung des genauen Unfallherganges wurde von der Staatsanwaltschaft die Beiziehung eines Sachverständigen angeordnet. Der Zugverkehr war durch den Unfall nicht beeinträchtigt.