Tötung Acht Tote nach Schüssen in Serbien - Großfahndung nach Täter

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Im Dorf Dubona kam es zu dem Zwischenfall Foto: APA/dpa

Werbung

M it einem Großaufgebot fahndet die Polizei in Serbien nach dem Täter, der in einem Dorf bei Belgrad acht Menschen getötet hat. Mehr als 600 Polizisten, unter ihnen Angehörige der Anti-Terror-Einheit, waren am Freitagmorgen mit Hubschraubern, Drohnen und Wärmebildkameras im Einsatz, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tanjug berichtete.