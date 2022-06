Retter in Not Achtjährige in OÖ bei Fenstersturz aufgefangen

41-Jähriger erkannte im Vorbeifahren Notsituation, so die Polizei Foto: APA (Webpic)

E in Mann hat Sonntagnachmittag eine Achtjährige aufgefangen, die aus dem Fenster im ersten Stock eines Mehrparteienhauses im Bezirk Urfahr-Umgebung gefallen war. Das Mädchen hing noch außen am Fensterbrett, als der 41-Jährige, der mit dem Auto an dem Haus vorbeifuhr, die Notsituation erkannte. Er eilte zu Hilfe und stellte sich unter das Fenster, teilte die Polizei mit.