Brände Achtjährige nach Brand eines Hauses in Vorarlberg gestorben

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Verbrennungen und Rauchgasvergiftung Foto: APA/THEMENBILD

E ine Achtjährige hat am Freitag in Lauterach (Bez. Bregenz) beim Brand eines Wohnhauses so schwere Verletzungen erlitten, dass sie wenige Stunden später im Spital gestorben ist. Das Mädchen war bereits in lebensgefährlichem Zustand eingeliefert worden, informierte die Polizei. Großeltern, Eltern und die beiden Geschwister der Achtjährigen blieben unverletzt oder zogen sich nur leichte Verletzungen zu.