Ägypten Neue Kammer in der Cheopspyramide von Gizeh nachgewiesen

Cheopspyramide gilt als eines der am besten untersuchten Bauwerke Foto: APA/dpa

E in internationales Forschungsteam hat in der berühmten ägyptischen Cheopspyramide von Gizeh eine bisher unbekannte Kammer nachgewiesen. Durch ein Endoskop, das durch einen schmalen Spalt zwischen Steinen geführt wurde, sei die Existenz einer erstaunlich großen Kammer bestätigt worden, teilte am Donnerstag die Technische Universität München (TUM) mit, die mit einem Team an den Arbeiten beteiligt war.