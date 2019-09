Mediziner fordern mehr Klima- und Gesundheitsschutz .

Um die sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen der globalen Erwärmung so gering wie möglich zu halten, braucht es sofortige Maßnahmen. Klimaschutz ist gleichzeitig Gesundheitsschutz, denn eine klimafreundliche Lebensweise erhöht die beschwerdefreien Lebensjahre. Deshalb setzen sich MedUni Wien und Ärztekammer dafür ein, hieß es am Montag in Wien.