Sprecher: Panjshir-Tal "völlig" unter Taliban-Kontrolle .

Die radikalislamischen Taliban haben die vollständige Kontrolle über das Panjshir-Tal übernommen, das letzte Gebiet in Afghanistan, das von den Widerstandskräften gehalten wurde. Das erklärte der Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid am Montag. Bilder in den sozialen Medien zeigten Taliban-Mitglieder, die vor dem Tor des Gouverneursgebäudes der Provinz Panjshir standen.