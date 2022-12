Afghanistan Taliban setzen wieder auf öffentliche Hinrichtungen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Sprecher Mujahid ist das Gesicht der Taliban im Westen Foto: APA/AFP

D ie radikalislamischen Taliban in Afghanistan haben erstmals seit ihrer Rückkehr an die Macht einen Menschen öffentlich hingerichtet. Der wegen Mordes verurteilte Mann sei am Mittwoch in Farah, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz, "während einer öffentlichen Versammlung von Einwohnern" hingerichtet worden, erklärte Taliban-Sprecher Sabihullah Mujahid. Bei dem Verurteilten handelte es sich demnach um einen Einwohner des Bezirks Andshil in der Provinz Herat.