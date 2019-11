17 Tote bei Unglück mit Propellerflugzeug im Kongo .

Bei einem Unfall mit einem Propellerflugzeug in der Demokratischen Republik Kongo sind 17 Menschen ums Leben gekommen. Die zweimotorige Dornier 228 sei kurz nach dem Start am Flughafen der ostkongolesischen Stadt Goma abgestürzt, teilte das Büro des Provinzgouverneurs von Nord-Kivu am Sonntag mit.