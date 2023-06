Airpower kehrt 2024 wieder zum zweijährigen Rhythmus zurück

Auch im kommenden Jahr wird die Flugshow für Besucherinnen und Besucher kostenlos sein. Außerdem wurde ein verbessertes Verkehrskonzept versprochen, das noch im Herbst 2023 präsentiert werden soll. "Über 275.000 Besucherinnen und Besucher am Veranstaltungsgelände sowie weitere zehntausende Luftfahrtbegeisterte am Gelände des Fliegerhorstes Hinterstoisser, etwa neun Millionen Wertschöpfung für die Region, ein deutliches Nächtigungsplus sowie ein medialer Werbegegenwert alleine in nationalen Medien von über 3,5 Millionen Euro - all das sind beeindruckende Zahlen der vergangenen Airpower in Zeltweg", sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP).

Man kehre nun wieder zum ursprünglichen zweijährigen Rhythmus der Flugshow zurück, um gemeinsam mit den Partnern "gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten" in der Region auch 2024 wieder "einen wichtigen Impuls geben" zu können, so Tanner weiter. Für LH Christopher Drexler (ÖVP) und LHStv. Anton Lang (SPÖ) sei die Airpower auch entscheidend für den Erhalt von Arbeitsplätzen, weshalb das Land Steiermark als Partner die Airpower unterstütze.