AK-Präsidentin Anderl unterstützt Rendi-Wagner

AK-Präsidentin Anderl kritisiert SPÖ-Personaldiskussion

A rbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl hat sich am Sonntag in der SPÖ-internen Diskussion hinter Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner gestellt. In der ORF-"Pressestunde" sagte Anderl, die SPÖ habe mit Rendi-Wagner eine Vorsitzende, "die ich sehr schätze" und sie "wird Spitzenkandidatin" sein. Für die auch innerhalb der Partei geführte Personaldiskussion hat Anderl kein Verständnis.