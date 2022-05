AUA versteigert Sitze und Bordtrolleys für Nachbar in Not

Werbung

Der gesamte Netto-Erlös wird in Kooperation mit der Auktionsplattform Aurena an Nachbar in Not gespendet, um die kriegsbetroffenen Menschen in der Ukraine zu unterstützen, hieß es am Freitag in einer Ankündigung.

Die Sitze waren auf Langstreckenflügen weltweit im Einsatz und wurden nun bei einem Kabinenumbau gegen Premium-Economy-Class-Sitze ausgetauscht. Sie sind originalgetreu neu tapeziert und stehen als 2er- und 3er-Kombination zur Ersteigerung. Die Rufpreise liegen bei 240 bzw. 360 Euro.

Dazu sind mehr als 170 Flugzeug-Trolleys im Angebot, die unter anderem als Servierwagen bei Tyrolean viele Flugmeilen hinter sich haben. Mögliche neue Einsatzgebiete sind originelles Möbelstück, Barwagen oder robuster Werkzeugschrank. Sie starten bei einem Rufpreis von 50 Euro.

Die Zuschläge erfolgen am 21. Mai ab 9.00 Uhr. Geboten werden kann ab sofort.

https://www.aurena.at/auktion/6038/Benefiz-Auktion