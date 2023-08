"Aktion Danke" für Hochwasserhelfer bei Kärntner Derby

"Die Bilder und Meldungen zu den Überschwemmungen in unserer Heimat haben uns tief berührt und auch in der Austria-Familie waren einige direkt von der dramatischen Lage betroffen", erklärte Austria-Klagenfurt-Geschäftsführer Günther Gorenzel. "Es ist uns ein Bedürfnis, mit der Einladung an die Heldinnen und Helden etwas zurückgeben zu können." Die Aktion steht unter dem Motto "Wir sagen Danke". Bereits am Samstag waren die für das Spiel vorbereiteten Speisen an die Hilfskräfte gespendet worden.

Die Mitarbeiter der an den Einsätzen beteiligten Organisationen erhalten am Mittwoch Sitzplatz-Tickets sowie Bons für Speisen und Getränke. "Diese Einladung ist unser Ausdruck der Dankbarkeit für den selbstlosen Einsatz und die unschätzbare Unterstützung, die unsere Einsatzkräfte für unser Land und unsere Mitmenschen leisten", erklärte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). "In solch kritischen Momenten zeigt sich immer wieder die Stärke des Zusammenhalts in Kärnten."

Kaiser wird das Kärntner Derby gemeinsam mit Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) besuchen und vor dem Anpfiff am Rasen gemeinsam mit Vertretern der Austria und des WAC stellvertretend einigen Einsatzkräften für ihre unermüdliche und teilweise ehrenamtliche Hilfe danken. Als Ballkinder sollen Mädchen und Buben der Jugendfeuerwehr zum Einsatz kommen.

Um wichtige Meisterschaftspunkte wird aber am Mittwoch auch gespielt. Beide Bundesligisten nehmen das Derby mit einem Auftaktsieg in Runde eins und dementsprechend selbstbewusst in Angriff. "Wir wollen dem Match unseren Stempel aufdrücken", hatte Klagenfurt-Coach Peter Pacult betont. Sein Gegenüber Manfred Schmid gab den Derbysieg als "klares Ziel" aus.

Der WAC wird unterdessen am Samstag im Rahmen des Bundesliga-Heimspiels gegen Austria Lustenau (17.00) eine vergleichbare Aktion starten. Auch da sind die Einsatzkräfte eingeladen.