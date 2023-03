Fußball Alaba erhält Pokal als Österreichs Fußballer des Jahres

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

David Alaba mit APA-Chefredakteur Johannes Bruckenberger Foto: APA/EVA MANHART

D avid Alaba hat seinen neunten Pokal als Österreichs Fußballer des Jahres erhalten. Der Real-Madrid-Profi nahm die Auszeichnung am Freitag vor dem ersten Länderspiel des Jahres in Linz gegen Aserbaidschan aus den Händen von APA-Chefredakteur Johannes Bruckenberger entgegen. Alaba hat die von der APA - Austria Presse Agentur organisierte Wahl 2022 zum dritten Mal in Serie gewonnen. Mit insgesamt neun Auszeichnungen ist der 30-jährige Wiener überlegener Rekordsieger.