Tennis Alcaraz im Indian-Wells-Finale gegen Medwedew um Nummer 1

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Alcaraz bei Sieg über Medwedew wieder Nummer 1 Foto: APA/dpa/Reuters

C arlos Alcaraz fehlt nur noch ein Sieg zur Rückkehr an die Spitze der Tennis-Weltrangliste. Der 19-jährige Spanier zog am Samstag (Ortszeit) durch einen 7:6(4),6:3-Erfolg gegen den Italiener Jannik Sinner ins Finale des Masters-1000-Turniers in Indian Wells ein. Gewinnt Alcaraz den mit 10,1 Millionen Dollar dotierten Wettbewerb, verdrängt er den Serben Novak Djokovic wieder vom "Thron". Verhindern will dies im Endspiel in der Nacht auf Montag (MEZ) der Russe Daniil Medwedew.