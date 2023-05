Grand Slam Alcaraz nicht makellos in dritte Paris-Runde eingezogen

Alcaraz mit erstem Satzverlust bei French Open

C arlos Alcaraz hat am Mittwoch wie erwartet die dritte Runde der mit 49,6 Mio. Euro dotierten French Open in Paris erreicht. Weniger erwartet war, dass der haushohe Favorit schon seinen ersten Satz im Turnier abgibt. Gegen die Nummer 112 der Welt, Taro Daniel, setzte sich der 20-jährige Spanier nach 2:25 Stunden mit 6:1,3:6,6:1,6:2 durch. Er trifft im Drittrunden-Kracher nun auf den Kanadier Denis Shapovalov (Nr. 26).