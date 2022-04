Polizeieinsatz Alkoholisierter Mann verletzte in Villach Ehefrau mit Messer

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Polizisten in Villach überwältigten den Aggressor Foto: APA/THEMENBILD

E in 41-jähriger Mann aus Afghanistan hat am Montagabend seine 36-jährige Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Villach mit einem Messer attackiert und verletzt. Ein Kind der beiden war zu Nachbarn geflüchtet, die die Polizei verständigten. Die Frau wurde ins Landeskrankenhaus Villach gebracht und dort ambulant behandelt, der aggressive Mann wurde festgenommen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.