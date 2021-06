Kartenvorverkauf für den Opernball 2022 beginnt .

Mit dem morgigen Montag startet der Vorverkauf für den 65. Wiener Opernball, der am 24. Februar 2022 stattfinden soll. Die Eintrittskarte kostet unverändert 315 Euro, für Debütantinnen und Debütanten 120. Sollte das gesellschaftliche Ereignis des Jahres Pandemie-bedingt abgesagt werden müssen, erhalten alle ihr Geld zurück, hieß es am Sonntag in einer Mitteilung der Staatsoper.