Mit 70,1 Mio. Euro fielen die Hagel-, Sturm- und Überschwemmungsschäden in den ersten sechs Monaten 2021 deutlich höher aus als im Halbjahr des Vorjahres, in dem es lediglich 20,5 Mio. Euro waren, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Das operative Ergebnis fiel von 107,6 Mio. Euro auf 91,1 Mio. Euro zurück.

Besonders stark von Unwettern betroffen gewesen seien das Salzkammergut und das Innviertel in Oberösterreich sowie das nördliche Wald- und Weinviertel in Niederösterreich, hieß es in der Aussendung. Mitte Juli hatte der Versicherer noch mit einem deutlich geringeren Schadensaufwand durch Unwetter von bis zu 55 Mio. Euro gerechnet.

"Die jüngsten Unwetter haben uns einmal mehr verdeutlicht, wie wichtig Umwelt- und Klimaschutz sind. Die Politik ist gefordert, die gesetzlichen Weichen für mehr Klimaschutz zu stellen - jetzt und ganzheitlich", sagte der CEO der Allianz Österreich, Rémi Vrignaud.

Die Schäden aus Naturkatastrophen beeinflussten auch die Combined Ratio negativ. Diese misst Schäden und Kosten im Verhältnis zu den Einnahmen und stieg von 84,3 Prozent auf 88,7 Prozent im Halbjahr 2021 an.

Bei den Einnahmen aus verrechneten Bruttoprämien gab es dagegen ein Plus um 0,9 Prozent auf 852,7 Mio. Euro zu verzeichnen. Dabei erzielte die Sparte Schaden/Unfall- und Gesundheitsversicherung einen Zuwachs von 2,7 Prozent auf 666,0 Mio. Euro. Gut habe sich vor allem das Wachstum im Bereich der Gesundheitsversicherung entwickelt. Im Bereich Lebensversicherung sanken die (verrechneten) Prämien dagegen um 5 Prozent auf 186,7 Mio. Euro.

Für das weitere Geschäftsjahr ist der Unternehmenschef positiv gestimmt. "Nach der Rezession des Vorjahres geht es nun darum, Österreichs Wirtschaft wieder anzukurbeln", so Vrignaud. Für das zweite Halbjahr sei ein Aufschwung in Sicht. Die Allianz wolle in diesem Umfeld profitabel wachsen und den Fokus weiterhin auf Gesundheits-, Lebens- und Unfallversicherung legen.

Weiters soll die nachhaltige Ausrichtung sowie die Digitalisierung vorangetrieben werden. Für die Meldung von Unwetterschäden habe die Allianz bereits einen "Schadensstatus-Tracker", mit dem rund um die Uhr über das Handy oder Tablet Schäden mittels Foto-Uploads gemeldet werden können.