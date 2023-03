Formel 1 Alonso fährt letzte Trainingsbestzeit in Bahrain

Fernando Alonso ist im grünen Aston Martin schnell Foto: APA/AFP

F ernando Alonso und der Aston-Martin-Rennstall haben ihre Anwartschaft auf einen Spitzenplatz beim Formel-1-Saisonauftakt in Bahrain untermauert. Der Spanier war am Samstag im letzten Freien Training in Sakhir mit einer Runde von 1:32,340 Minuten Schnellster, er lag allerdings nur fünf Tausendstelsekunden vor Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. Hinter dem Niederländer klassierte sich sein mexikanischer Stallgefährte Sergio Perez (+0,106).