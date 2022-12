Alpindrama Belgischer Skifahrer in Tirol tödlich verunglückt

E in weiterer tödlicher Skiunfall ist am Donnerstag aus Tirol gemeldet worden: Ein 47-jähriger Belgier verlor - laut einer Zeugenaussage - am frühen Nachmittag im Skigebiet St. Anton (Bezirk Landeck) die Kontrolle über seine Ski. Er kam von der Piste ab, prallte gegen einen Baum und Fels. Der Mann blieb schwer verletzt liegen. Erste Hilfe-Maßnahmen durch die Crew des Notarzthubschraubers und der Pistenrettung blieben ohne Erfolg, der Urlauber starb noch an der Unfallstelle.