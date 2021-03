Jasna-Programm wegen Wettervorhersage getauscht .

Wegen der Wettervorhersage haben sich die Organisatoren des alpinen Ski-Weltcups der Damen in Jasna (Slowakei) dazu entschieden, das Programm zu drehen. Der Slalom geht nun bereits am Samstag in Szene, am Sonntag soll der Riesentorlauf folgen. Die Startzeiten sind jeweils 9.30/12.30 (live ORF 1). Das Hangfahren am (heutigen) Freitag wurde wegen Nebels abgesagt.