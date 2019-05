Hecking soll HSV zurück in die Bundesliga führen .

Dieter Hecking soll den Hamburger SV zurück in die deutsche Fußball-Bundesliga führen. Der Traditionsclub gab am Mittwoch die Verpflichtung des 54-Jährigen als Trainer bekannt. Der Vorgänger von Marco Rose bei Mönchengladbach werde noch am Mittwoch (14.00 Uhr) beim Zweitliga-Vierten der vergangenen Saison vorgestellt.