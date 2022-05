Altach-Trainer Ludovic Magnin wechselt nach Lausanne

Werbung

Lausanne zahlt an den SCR eine vertraglich vereinbarte Ablösesumme, über die allerdings Stillschweigen vereinbart wurde. Magnin war erst Anfang des Jahres nach Altach gekommen und mit der scheinbaren "Mission Impossible" Klassenerhalt beauftragt worden. Diese gelang am vergangenen Freitag mit einem 2:1-Heimsieg gegen die WSG Tirol, weil zeitgleich die Admira beim LASK mit 1:3 verlor und abstieg. Admira-Trainer Andreas Herzog wurde am Montag von seinen Aufgaben entbunden.

"Ludovic hat uns nach Erreichen des Klassenerhalts über seinen Herzenswunsch informiert. Natürlich haben wir versucht, ihn zu halten. Leider ist uns dies nicht gelungen", erklärte SCR-Geschäftsführer Christoph Längle, der den Abgang als "bitter" bezeichnete, "weil wir den Weg unbedingt mit ihm weitergehen wollten".

Magnin betreute die Altacher in 14 Pflichtspielen als Cheftrainer, dabei kam seine Mannschaft auf vier Siege, vier Remis und sechs Niederlagen. Ähnliche Heilsbringer-Qualitäten werden nun in seiner Heimatstadt Lausanne in der Challenge League erwartet, dort lautet allerdings die Mission Wiederaufstieg.