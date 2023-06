Alterslimit für Lotto, Rubbellose & Co wird auf 18 angehoben

Dabei handelt sich - wie bei der derzeit gültigen Altersgrenze von 16 Jahren - "um eine freiwillige Selbstbeschränkung". Die Annahmestellen sind wie schon bisher vertraglich verpflichtet, beim Verkauf solcher Produkte auf die Altersgrenze zu achten und gegebenenfalls eine Ausweiskontrolle durchzuführen.

Mit der Anhebung der Altersgrenze erfolge eine Anpassung an die Klassenlotterie sowie an die Online-Spieleseite win2day. Die Teilnahme ist ab 10. Juli somit einheitlich an sämtlichen Spielen der Österreichischen Lotterien nur Personen erlaubt, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Dieses Limit gilt seit jeher schon für die Teilnahme am Sportwetten-Programm von tipp3.

Gleiches gilt für die Auszahlung von Gewinnen, außer für solche, für die der Tipp bzw. das Los von 16- bzw. 17-Jährigen vor der Umstellung auf 18+ gekauft wurde, diese werden noch ausbezahlt. Bei Wettscheinspielen wird dabei das Kaufdatum der Quittung überprüft. Bei Brief- und Rubbellosen muss eine Gewinnanforderung an die Österreichischen Lotterien gestellt werden.