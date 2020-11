Nachschüsse für Altpensionen: AUA ruft nach Regierung .

In der AUA gibt es Streit um die Nachschusspflichten für Firmenpensionen (Altverträge), für die die Airline alljährlich hohe zweistellige Millionenbeträge nachschießen muss, weil es Leistungszusagen gibt. Auch für 2020 steht ein solcher Nachschuss an. Die betroffene Gruppe hauptsächlich von ehemaligen Vorständen und Managern weigert sich, auf ihre Privilegien zu verzichten. Laut "Kurier" hat sich die AUA dazu vor kurzem wieder an die Politik um Hilfe gewandt.