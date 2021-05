Titelverteidigerin Swiatek in Paris weiter .

An ihrem 20. Geburtstag hat Titelverteidigerin Iga Swiatek die zweite Runde der Tennis-French-Open erreicht. Die Polin gewann am Montag ihr Pariser Auftaktmatch gegen die gleichaltrige Slowenin Kaja Juvan 6:0,7:5. Swiatek schloss im ersten Satz perfekt an ihren zwei Wochen davor in Rom eingefahrenen Turniersieg an, als sie der Tschechin Karolina Pliskova im Finale kein Game gelassen hatte. Nächste Gegnerin der Turniernummer acht ist die Schwedin Rebecca Peterson.