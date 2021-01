Alfa Romeo präsentiert neues Formel-1-Auto .

Als erstes Team hat Alfa Romeo den Vorstellungstermin seines neuen Formel-1-Autos bekanntgegeben. Der C41 wird am 22. Februar in Polens Hauptstadt Warschau präsentiert. Dies teilte der Rennstall am Mittwoch mit. Titelsponsor Orlen, ein Mineralölkonzern, hat seinen Hauptsitz in Polen. Stammpiloten des Rennstalls mit Sitz in Hinwil in der Schweiz sind der 41-jährige Finne Kimi Räikkönen und der 27-jährige Italiener Antonio Giovinazzi.